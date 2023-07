"Touche pas à mon four à bois !" : la colère des pizzaiolos de New-York

C’est une annonce qui fait enrager les amateurs de pizzas. Cela fait 30 ans que ce pizzaiolo tient l’une des pizzerias les plus réputées de New York. Depuis quelques jours, il est en colère. La ville trouve que son four à bois est trop polluant. La pizza new-yorkaise pourrait bien en prendre un coup. Les vieux fours à bois de la ville dégagent des particules fines, nocives. Ils devront bientôt être équipés d’un très coûteux système de filtration ou passer à l’électrique. La mesure, très contraignante, est difficile à avaler pour les puristes. Un militant n’a pas hésité à manifester son mécontentement devant la mairie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les New-Yorkais sont partagés. Un restaurateur nous montre son système de filtration des particules. Il a dépensé 20 000 euros rien que pour l’installation. Ce haro sur les fours à bois peut sembler anecdotique, mais souligne les sérieux problèmes de pollution qui touchent la ville. D’ailleurs, New York devrait très rapidement prendre d’autres mesures plus contraignantes encore. TF1 | Reportage A. De Précigout, S. Roland