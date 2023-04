Pizzas Buitoni contaminées : un accord d'indemnisation signé

L'avocat des victimes demandait 250 millions d'euros à Nestlé. On ne connaît pas le montant versé aux 45 familles, mais un accord financier a été trouvé. "C'est une avancée majeure d'un point de vue psychologique, d'un point de vue juridique et d'un point de vue de la réparation morale et financière, qui devaient s'imposer...", affirme Me Pierre Debuisson, avocat de famille de victimes indemnisées, Pizzas Buitoni contaminées. En 2022, deux enfants sont morts et 75 personnes ont été intoxiquées après avoir consommé des pizzas de la gamme Fraich'Up. L'usine a depuis été fermée. Pour la première fois, Nestlé reconnaît donc le statut de victimes aux personnes intoxiquées. "Afin de contribuer, dans un délai raisonnable, à l'apaisement des victimes et de leurs familles, Nestlé France a décidé de s'inscrire dans une démarche d'indemnisation amiable", indique Nestlé. Une première indemnisation qui ne change rien aux processus judiciaires, le procès du scandale des pizzas Buitoni doit toujours avoir lieu. TF1 | Reportage T. Misrachi, M. Bajac, D. Riquois