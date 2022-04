Pizzas Buitoni : le bon d'achat qui scandalise

Sonia nous a donné rendez-vous dans un parc près de chez elle pour ne pas inquiéter davantage sa fille de sept ans, encore convalescente, contaminée par la bactérie E. coli après avoir mangé une pizza. "C'est surréaliste pour nous de penser que manger une pizza engendrerait des jours et des mois de convalescence", déclare elle. Cette mère de famille reçoit d'abord un appel d'un représentant de Buitoni afin de recueillir des informations, notamment sur l'état de santé de sa fille hospitalisée durant deux jours. Le lendemain, elle reçoit un mail lui indiquant une bonne nouvelle et un bon d'achat de 20 euros qui fait suite au rappel des pizzas Fraich'Up Buitoni."On est resté choqué, on n'y croyait pas. C'était de trop et insupportable à lire", raconte-t-elle. Rapidement, le groupe présente ses excuses et justifie cette maladresse derrière une procédure de remboursement automatique après le rappel des produits mis en cause. D'autres familles, victimes elles aussi, soutenues par une association, ne souhaitent pas être indemnisées, mais veulent surtout des réponses. En tout, 53 personnes ont été contaminées, deux enfants sont décédés. TF1 | Reportage C. Abel, J. P. Elme, D. Sitbon