Pizzas surgelées : à la reconquête des Français

Dans son congélateur, Simon Boué n'a que des pizzas surgelées. Il en mange presque tous les jours. Aujourd'hui, au menu, une pizza mexicaine : bœuf, tomate et oignon. À peine dix minutes plus tard, il passe à table. Nous sommes les plus gros mangeurs de pizza au monde, devant les Italiens. Les pizzas surgelées, pratiques et rapides à réchauffer, cartonnent. En 2023, les Français en ont dévoré 53 000 tonnes, beaucoup plus qu'en 2022, une année de crise pour la pizza surgelée. Aujourd'hui, la pizza surgelée revient en force dans nos rayons. Les marques distributeurs tirent leur épingle du jeu. Elle représente près de la moitié des ventes, grâce à des prix attractifs. Par exemple, entre deux pizzas quatre fromages, la marque du supermarché coûte 53 centimes de moins. Comment expliquer ces différences de prix ? Pour garder la confiance de ses clients, la marque "Marie" applique des règles sanitaires strictes. L'entreprise parie aussi sur l'innovation, de nouveaux formats et de nouveaux goûts. Si la marque est plus chère, c'est parce qu'elle mise sur la qualité des produits. Elle se démarque pour faire face à la concurrence et aux nouvelles marques européennes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Jiniack, D. Blondeau, F. Maillard