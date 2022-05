Pizzas surgelées : de nouvelles contaminations ?

À lire le compte rendu médical, Christina et Éric n'ont aucun doute. C'est bien une pizza Buitoni qui a valu à cette mère de famille six jours d'hospitalisation pour une sévère intoxication alimentaire. Elle a été infectée par deux bactéries : la E.coli et la Shigella. Mais la pizza consommée est de la gamme Bella Napoli, différente de la Fraich'Up retirée des magasins car elle a été suspectée d'avoir rendu gravement malade une cinquantaine d'enfants depuis le mois de janvier. La famille a quand-même porté plainte. Selon Me Pierre Debuisson, avocat de la victime, elle va permettre aux autorités judiciaires de procéder à des examens complémentaires, à des perquisitions pour vérifier si des conditions d'insalubrité sont toujours persistantes au niveau du groupe Nestlé. Contacté, Buitoni rappelle que sa pizza Bella Napoli est fabriquée en Italie. Et que les analyses menées depuis douze mois ne révèlent aucune anomalie. Il n'est donc pas question de fermer ce site contrairement à celui de Caudry d'où sortaient des pizzas Fraich'Up. De leurs côtés, les autorités sanitaires parlent d'un cas isolé. Christina a été infectée par une bactérie différente de celle qui a provoqué une épidémie chez les enfants. En plus, dans ce laboratoire, au cœur de la surveillance de ces infections, aucune alerte n'a été émise, comme l'explique le Pr François-Xavier Weill du Centre national de référence bactéries pathogènes E.coli à l'Institut Pasteur. Buitoni n'envisage pas de retirer ses pizzas Bella Napoli des rayons, ni celles d'une autre gamme, la Four à pierre, mise en cause ce jeudi soir par une autre famille. TF1 | Reportage C. Bayle