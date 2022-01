Place de la Concorde : l'obélisque se refait une beauté

Il est de loin le plus vieux monument de Paris. Ces hiéroglyphes ont été gravés par les Égyptiens il y a 3000 ans. Pourtant, c'est la toute première fois que l'obélisque de la concorde va être nettoyé en profondeur. Depuis quelques jours, un gigantesque échafaudage le protège des regards. Un ascenseur a même été installé pour circuler dans cette cage d'acier haute de 30m. Le monolithe de 270 tonnes est encore en bon état. Il n'est pas fissuré, ne penche pas, mais un nettoyage devenait tout de même indispensable. Sur la face nord, par exemple, le granite rose s'est légèrement noirci et effrité. Pour le nettoyer, les restaurateurs vont commencer par boucher les microfissures pour solidifier l'ensemble. Au mois de février, du microsable sera projeté à haute pression sur le granite. Un nettoyage à sec ultra délicat. Et s'il y en a un qui se régale, c'est cet égyptologue. Il lit sur l'obélisque comme dans un livre ouvert. Ces hiéroglyphes composent le nom de Ramsès II, le pharaon à la gloire duquel le monument est érigé. Certains symboles sont plus creusés que d'autres. Encore plus haut, au quatorzième étage de l'échafaudage, nous atteignons le pyramidion. D'ordinaire, il étincelle au soleil tout entier recouvert d'or véritable. Et surprise, ce qui l'a surtout abîmé avec le temps, ce sont les griffures de pigeons. Il faudra patienter encore six mois avant de retrouver l'obélisque plus majestueux que jamais. T F1 | Reportage D. Sitbon, H. Massiot