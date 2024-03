Vladimir Poutine fête sa victoire sur la place Rouge

Le maître du Kremlin est sur tous les écrans de la place Rouge. Vladimir Poutine est vainqueur d’un scrutin sans surprise. Comme gage de démocratie, il invite sur scène les trois candidats malheureux à l'élection présidentielle, qui sont tous des fervents partisans de son opération spéciale en Ukraine. Après cette victoire écrasante, Vladimir Poutine pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2030, une longévité sans précédent depuis Staline. À quelques dizaines de mètres de son bureau, c’est ce décor qu’il a choisi pour fêter sa réélection. Et dans la foule, on a constaté qu’il y avait beaucoup d’étudiants. Leur voyage est pris en charge, les universités comme les entreprises offrent deux jours de congé à chaque participant. “C’est une organisation de bénévoles qui nous a invités”, explique l'un d'eux. La France estime, pour sa part, que les conditions d’une élection libre et pluraliste n’étaient pas réunies en Russie. TF1 | Reportage B. Christal, G. Garro, G. Parrot