Placements frauduleux : des milliers de Français ont perdu leurs économies

Quand il passe devant une agence immobilière, Antoine n'ose plus regarder les annonces. Acheter, c'était pourtant son rêve. Ce quadragénaire avait placé 50 000 euros de côté, les économies d'une vie, parties en fumée dans une escroquerie sur internet. Antoine a tout perdu en investissant dans un site de cryptomonnaie frauduleux, son nom, OmegaPro, une plateforme découverte grâce à une publicité sur les réseaux sociaux. Elle promettait un rendement défiant toute concurrence, +300 % en seize mois. Il investit 12 000 euros en 2022. Les débuts sont prometteurs, son capital augmente. Antoine prend confiance et réinvestit 40 000 euros. Mais quelques mois plus tard, en juillet 2023, le site et son argent disparaissent. Antoine s'est laissé éblouir par OmegaPro et sa victime ô combien attrayante. À son lancement en 2019, les créateurs de la plateforme voient les choses en grand pour paraître le plus crédible possible. Sur la plaquette du site, ils s'affichent en photo aux côtés de la famille princière à Dubaï, revendiquent le soutien de stars du cinéma et de légendes du football, le Brésilien Roberto Carlos, le Portugais Luís Figo ou bien encore le Français David Trezeguet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Cressens, Q. Danjou, V. Abellaneda