Placer sur le Livret A : une vraie bonne affaire ?

Le Livret A est de mieux en mieux rémunéré. À quelle augmentation peut-on s'attendre ? En théorie, le Livret A pourrait rapidement atteindre entre 3,5% et 4%, il s'agit d'un calcul des experts. Une quatrième augmentation en un an et demi du fait de l'inflation sans pour autant rattraper la hausse des prix. Le Livret A est-il un bon placement ? On a fait le teste aujourd'hui, avec un Livret A rempli à son plafond, soit 22 950 euros, on gagne 688,5 euros d'intérêt, sur un an. Avec l'hypothèse d'un taux à 3,5%, on passe à 803,25 euros. Pour Anne-Claire Bennevault, experte et fondatrice de la plateforme d'éducation financière "SPAK", c'est un bon plan. Le Livret A n'est pas le seul à varier en fonction de l'inflation. Le livret d'épargne populaire est encore plus rémunérateur. Son taux pourrait atteindre 5,6% au 1er août prochain. Dix-huit millions de nos compatriotes y sont éligibles sous condition de ressources. Les évolutions officielles de taux seront fixées par Bercy en fin de semaine prochaine. TF1 | Reportage D. Mourgues, K. Yousfi, E. Fourny