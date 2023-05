Plafonds effondrés : gros dégâts après un orage de grêle

Edmond ne reconnaît plus sa maison. Le plafond s'est effondré. Une heure de grêle violente, vendredi 12 mai, a suffi pour provoquer des infiltrations d'eau et dévaster son foyer. Le déluge a également saccagé la chambre à coucher de la maison. Par chance, il s'en sort indemne. Sa femme, Michelle, garde une légère blessure sur le nez. Faute de lit, le couple dort sur un canapé depuis bientôt une semaine. Comme eux, une soixantaine de foyers a été touchée dans la commune. Chez Eric, un peu plus loin, c'est la même désolation. Il est hébergé par des amis depuis cinq jours. Dans son salon comme dans sa chambre, Eric a perdu une grande partie de ses meubles. Comme preuve de l'intensité du phénomène, des plaques de glace bordent encore le village, cinq jours après la grêle, alors qu'il fait plus de 20°C. Dans les vignes, les viticulteurs, eux aussi, constatent les pertes. Pour accélérer la prise en charge des sinistrés, la mairie demande à faire reconnaître le phénomène de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba