Plafonnement des frais d'incidents bancaires : davantage de Français bientôt concernés ?

Depuis un an et demi, les frais d'incidents bancaires sont plafonnés à 25 euros par mois, mais uniquement pour les clients fragiles financièrement. C'est à la banque de définir qui peut en bénéficier. Ils sont 3,3 millions de Français aujourd'hui. Le gouvernement souhaiterait qu'ils soient plus nombreux et que le plafonnement soit déclenché dès cinq incidents bancaires. La mesure restera limitée aux plus modestes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.