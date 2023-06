Plage flottante sur la Côte d'Azur : le projet va-t-il prendre l'eau ?

Depuis six ans, le projet de l'île artificielle Canua Island, avec son bar-restaurant et sa piscine, a obtenu les autorisations nécessaires. Il ne manque que le permis d'armement et de navigation définitifs délivrés par l’État. Sans eux, le bateau est bloqué à quai à la Seyne-sur-Mer depuis des semaines. S'ils n'ont pas de réponses dans les jours qui viennent, les promoteurs vont devoir renoncer au projet. Marins, serveurs ou cuisiniers, 100 personnes devaient travailler à bord. En février, une jeune femme avait reçu une promesse d'embauche en tant que barmaid. Le projet de plateforme de loisir flottante est contesté par des particuliers, des élus ou des associations. Le navire devait mouiller devant Mandelieu-la-Napoule à 600 mètres des côtes. Le maire soutient le projet, il regrette de ne pas pouvoir délivrer d'autorisation. "La mer appartient à l'État, c'est le domaine public maritime... Que chaque élu ait la liberté et l'indépendance de gérer ce qu'il veut pour sa ville", s'exprime Sébastien Leroy, maire (LR) de Mandelieu-la-Napoule. Au total, 16 millions d'euros ont été investis dans cet îlot flottant. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde