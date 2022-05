Plages de l'Atlantique : appel à la prudence après plusieurs noyades

Malgré le soleil, le danger est bien là. La mer s'est encore déchaînée toute la journée sur cette plage de Lège-Cap-Ferret. Hier, deux personnes sont mortes noyées et un homme a disparu. Cet après-midi, un jeune baigneur a été secouru in extremis. La baignade est désormais déconseillée en Gironde. Comme sur la plupart des plages girondines, la baignade n'est pas encore surveillée dans les communes. D'après le maire, cela coûterait trop cher. Il réclame un coup de pouce de l’État et en appelle à la responsabilité des baigneurs. Même problème cet après-midi à Soorts-Hossegor, dans les Landes. La température a atteint les 35°C et des dizaines de personnes sont à l'eau. La plage n'est pas surveillée, mais trois sauveteurs patrouillent sur les trois kilomètres de plage. L'objectif est de faire de la prévention en attendant le retour de la surveillance de la baignade à la fin du mois. Parfois, ils arrivent au bon moment. Cet homme s'en tire avec une belle frayeur. La surveillance de la baignade commence dans un mois pour la majorité des plages landaises. D'ici-là, le fait de se baigner reste déconseillée. TF1 | Reportage V. David, G. Guist'Hau