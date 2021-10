Plages de Marseille : grande opération de ramassage des déchets

Est-il encore possible d'éviter une pollution massive autour du Vieux-Port et des calanques ? Deux jours après les pluies, il y a encore du travail sur les plages de Marseille. Pour la vingtaine des jeunes marins pompiers, qui ciblent les zones plus discrètes, quelques minutes suffisent pour remplir les sacs de détritus. Sur les plages plus accessibles, des centaines de Marseillais s'étaient rassemblés ce mercredi matin pour les passer au peigne fin, donnant un peu de leur temps pour répondre à l'appel d'une association. Polystyrènes, emballages plastiques, mégots de cigarettes, pailles, bouchons de bouteille en plastique, masques... Une partie des déchets a été ramassée mardi, mais, à chaque vague ou presque, il faut recommencer. La Méditerranée devenue noire, le phénomène est récurrent à Marseille à chaque forte pluie. Mais la grève des éboueurs et les milliers de tonnes de déchets accumulés sur les trottoirs ont eu un effet aggravé. La majeure partie des déchets est encore en mer, brassée par le ressac et les courants. C'est une catastrophe écologique pour les associations de défense de l'environnement. Les initiatives de ramassage vont se poursuivre dans les prochains jours pour limiter tant que faire se peut la pollution sur le littoral marseillais. Et on a appris que la préfecture des Bouches-du-Rhône a réquisitionné pour trois jours les éboueurs notamment les grévistes pour participer à cette opération de ramassage des déchets sur les plages.