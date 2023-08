Sardaigne : l'une des plus belles plages du monde en accès limité

Avec sa tour du XVIe siècle en toile de fond, la plage de la Pelosa, au nord de la Sardaigne, a tout de la parfaite carte postale. Pour arriver à ce paradis, les règles d'entrée sont désormais drastiques. Sans présenter un bracelet, on n'a pas accès à la plage. Pour l'obtenir, il faut réserver en ligne et payer 3,5 euros. Des vacanciers français n'ayant pas de bracelets sont priés de faire demi-tour. Mille cinq cents personnes peuvent accéder à la Pelosa chaque jour. D'après l'institut italien pour la protection de l'environnement, c'est la fréquentation maximale que peut supporter la plage, sans mettre en péril son écosystème. Depuis l'année soixante, la plage a subi une importante érosion. Le sable est devenu le trésor à protéger. En plus du contrôle à l'entrée, une patrouille de police quadrille la plage pour faire respecter tout un tas de mesures strictes Les agents peuvent dresser des amendes allant de 50 à 500 euros contre ceux qui portent atteinte à l'environnement de la plage. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval, N. Mendoza