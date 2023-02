Plages du débarquement : Utah Beach menacée par l'érosion

Utah Beach, l’une des cinq plages du débarquement du 6 juin 1944. Un haut lieu chargé d’histoire, une mémoire, figée entre les mûres de ces musées, menacée par la montée des eaux. Ce scénario catastrophe, le maire de Sainte-Marie-du-Mont (Manche) souhaite l’éviter à tout prix. Tous les deux ans, la commune fait des travaux de renforcement de la dune. Elle déverse sept millimètres cubes de sable, et plante des oyats. Coup de l’opération 40 000 euros, une solution insuffisante. "L’autorisation qu’on a eue du ministère de l'Écologie, c’est de repousser du sable. (…) C’est la seule solution qu’on nous a autorisée", dit Charles de Vallavieille, maire de Sainte-Marie-du-Mont. Compliqué aussi de construire une digue. Mais alors, comment freiner ses vagues de plus en plus proches ? Déplacer le musée est une mesure inévitable pour ces chercheurs. L’érosion de la dune progresse, et rapidement. En témoignent ces images du littoral datant de 1945 et de 2015. Au même titre que ce musée, d’autres sites mémoriels seront confrontés à la montée des eaux. En Normandie et à l’Hexagone, le niveau moyen de la mer a augmenté de 20 centimètres en un siècle. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos, A. Vulliez