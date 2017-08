Plages privées : un business qui explose  

Sur la côte méditerranéenne, les plages privées sont en plein essor. A Marseille, les adeptes de ces plages sont à la recherche de la tranquillité et d'un confort... mais pas à n'importe quel prix. En moyenne, le coût de la location d'un transat s'élève à 15 euros. Le chiffres d'affaires des plages privées est d'un milliard d'euros. Un art de vivre qui séduit de plus en plus de vacanciers.