Plages sauvages et lieux préservés : le défi du tourisme vert d'Ibiza

À Ibiza, avec la pandémie, les clubs sont tous fermés depuis un an et demi. C'est l'occasion pour l'île d'accélérer le changement de son modèle touristique. C'est en tout cas ce que souhaite Antoni Mari, le maire de Sant Joan de Labritja, au nord-est d'Ibiza. L'élu a même fait passer un décret pour empêcher la construction de toute nouvelle discothèque sur son territoire municipal. Le seul moyen de s'établir sur ces côtes est de récupérer un bâtiment préexistant. Et c'est ce qu'a fait Pierre Traversier, un ancien basketteur originaire de région parisienne avec un ancien club de plongée. Il a transformé un bâtiment en hôtel. Ce dernier affiche complet tout l'été. Il ne dispose toutefois que de neuf chambres. Alors, pas de tourisme de masse ni de voisins. À l'intérieur des terres, Christopher Dews a poussé encore plus loin l'osmose avec l'environnement. Il y a 36 ans, il a créé un écrin de verdure. Une ferme totalement autosuffisante. Il vit avant tout de ses récoltes. Et il lui arrive d'accueillir quelques rares visiteurs à qui il espère donner des idées. Plus de détails sur le passage au vert d'Ibiza dans la vidéo associée à cet écrit.