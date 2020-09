Plan de relance à 100 milliards : quand les citoyens verront-ils les effets des mesures ?

Le Premier ministre a dévoilé ce jeudi les détails du plan de relance destiné à soutenir notre économie, durement touchée par l'épidémie de Covid-19. Le gouvernement va allouer cent milliards d'euros pour améliorer la compétitivité des entreprises, favoriser l'emploi, et accompagner la mise en place de la transition écologique. Mais quand ces mesures économiques vont avoir d'effets tangibles sur l'emploi et le quotidien des citoyens ? Éléments de réponse avec François Lenglet, notre spécialiste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.