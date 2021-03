Plan de relance de Joe Biden : un chèque équivalent à 1 200 euros pour presque tous les Américains

Dans un pays encore convalescent, c'est un cadeau pour des millions d'Américains. Le gouvernement offre à chacun d'eux 1 400 dollars, c'est-à-dire 1 200 euros. Pour en être éligible, il faut gagner moins de 80 000 dollars par an. Une grande partie du pays va toucher cette prime. Pour une mère de famille que nous avons croisée, c'est une prime inespérée. "Ça va aider ma famille pour les enfants, pour acheter des nouveaux vêtements. Et puis, je vais sans doute aussi dépenser ce chèque en faisant un cadeau pour ma mère, qui fête ses 80 ans. Je vais l'emmener chez le coiffeur pour qu'elle se fasse belle, et puis lui offrir un beau dîner. Elle a été vaccinée et je n'ai plus peur de la faire sortir", a-t-elle confié. L'objectif du gouvernement est de faire consommer les Américains et relancer l'économie, un an après le début de la pandémie. Sur un chantier, les ouvriers nous confient attendre ce chèque qui sera vite aspiré par les factures en retard. "C'est vraiment un soulagement. Quand la pandémie a démarré, j'ai perdu mon emploi et je suis resté au chômage pendant six mois", a fait part l'un d'eux. De l'autre côté, il y a les petits commerces fermés pendant plusieurs mois, souvent écrasés par les dettes. La relance de la consommation est une question de survie. "Le moindre dollar qui va dans la poche des gens, c'est bon pour mon café. Même si les clients dépensent juste un peu plus, ça peut nous faire tenir", a expliqué un gérant.