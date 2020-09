Plan de relance de l’économie : à quoi vont servir les 100 milliards d'euros ?

La transition écologique est l'un des grands chantiers de ce plan, 30 milliards d'euros y seront consacrés. Le deuxième chantier est la reconstruction industrielle de l'Hexagone, avec environ 35 milliards d'euros pour aider les entreprises à relocaliser dans des secteurs-clés. Le dernier axe, c'est le développement de l'emploi et des compétences, avec 35 milliards d'euros d'investissement pour soutenir tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail.