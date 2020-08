Plan de relance de l’économie : ces communes qui sauvent leur centre-ville

Tous les soirs, cette semaine, nous nous pencherons sur les grands chantiers du plan de relance de l'économie. Celui-ci sera annoncé la semaine prochaine par le Premier ministre Jean Castex. La redynamisation des centres-villes et des commerces est l'une de ses priorités très concrètes. Sans attendre l'aide de l'État, certaines communes ont pourtant trouvé la solution pour sauver leur centre-ville. C'est notamment le cas de La Roche-sur-Yon et Mulhouse.