Plan de relance européen : comment la France va-t-elle utiliser ses 40 milliards d'euros ?

Le plan de relance européen a fini par être adopté. Emmanuel Macron a parlé d'un jour historique. L'Union européenne a accordé quarante milliards d'euros à notre pays. Cette enveloppe va permettre de financer près de 40% du plan de relance français. Elle va surtout servir à investir, notamment dans la transition écologique, le développement de l'industrie tricolore, l'aide à l'embauche des jeunes et au meilleur fonctionnement de nos hôpitaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.