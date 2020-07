Plan de relance européen : quel enjeu pour la France ?

Le montant du plan de relance est de 750 milliards d'euros, soit cinq fois le budget annuel de l'Union européenne. Un plan inédit dans l'histoire de cette dernière. L'enjeu pour notre pays est qu'il va recevoir de l'argent sous forme de prêts, de fonds de soutien... 35 milliards d'euros, rien que pour les subventions. Concrètement, cette somme servira à baisser certains impôts, à financer la transition écologique, à soutenir la formation, et aussi à financer la dépendance.