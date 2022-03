Plan de résilience : ce qui va changer pour les entreprises pénalisées par la guerre

Alain Duhamel, chef d'entreprise chez Transport Duhamel à Boulogne-Billancourt, possède 40 camions et autant de réservoirs à remplir. Comme pour les particuliers, sa société bénéficiera de la réduction de 15 centimes par litre d'essence, y compris pour les véhicules roulant au GPL et au gaz naturel. Pour ce transporteur, "15 centimes, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas une solution pérenne". Alors, pour baisser encore la facture, l’État demande aux distributeurs de faire un effort. À ce propos, Total étend ce soir à toute la France sa remise de 10 centimes d'euro par litre. Quand ce n'est pas le carburant, c'est l'électricité ou le gaz. Ronan Collet est maraîcher en Ille-et-Vilaine. Le gaz qu'il utilise a vu son prix multiplié par dix. Pour aider les professionnels les plus touchés, le gouvernement va prendre en charge 50% du surplus des dépenses de gaz et d'électricité. Mais pour ce maraîcher, les surcoûts sont tellement énormes que 50% lui parait trop peu pour réussir à faire face et à continuer sereinement son activité. Autre agriculteur touché, les éleveurs. L’État débloque 400 millions d'euros pour les aider. À Factem, une entreprise normande spécialisée dans l'aéronautique à Bayeux, ce sont les importations qui sont compliquées. Selon Alain Dulac, le président, ils rencontrent de grosses difficultés d'approvisionnement, avec des prix qui s'envolent. En attendant des jours meilleurs, l’État propose de souscrire une nouvelle fois à un prêt garanti par l’État. Une bonne nouvelle pour ce patron. Autre annonce, le recours au chômage partiel est prolongé. La plupart de toutes ces mesures sont connues des chefs d'entreprise français. Ils en ont bénéficié durant la période Covid. T F1 | Reportage M. Poissonnet, N. Hesse, G. Thorel.