Plan de résilience : le décryptage de François Lenglet

Deux choses diffèrent dans le plan de résilience annoncé par le président de la République. Tout d'abord, le budget. Il devrait s'évaluer en une dizaine de milliards d'euros et non en centaine comme c'était le cas lors de la crise sanitaire. Vient ensuite la philosophie du plan. Pendant l'attaque du virus, il s'agissait de protéger les revenus des Français. Alors, pour contrer les effets de la guerre, on vise les actions ciblées par les entreprises. L'autre ligne de force de ce plan, c'est la construction de nouvelles filières d'approvisionnement pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la Russie. Pour le titane, par exemple, c'est un métal qui entre pour 15% dans la fabrication d'un Airbus pour lequel nous n'avons que six mois de réserves. Pour le gaz russe dont l'Europe consomme 500 millions d'euros chaque jour. Du Covid à la guerre, ces crises ont révélé nos dépendances sur les masques, les médicaments, les semi-conducteurs, l'énergie et les matières premières. Pas à pas, la France et l'Europe tentent de rétablir leurs souverainetés. T F1 | F. Lenglet