Plan de sobriété : quelles mesures pour passer l'hiver ?

Mairies, préfectures, administrations, il n'y aura d'ici peu plus d'eau chaude pour se laver les mains. C'est la mesure forte du plan de sobriété énergétique. "Couper l'eau chaude partout, surtout dans les sanitaires sauf les douches, c'est quand même une mesure qui va bien sûr baisser la note d'électricité", déclare Jean-Michel Fourgous, président de la communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines). Et c'est là tout l'objectif du gouvernement, selon qui, chaque geste compte. Voilà pourquoi il veut montrer l'exemple. Les fonctionnaires sont les premiers sollicités, à commencer par tous ceux qui utilisent un véhicule de service. Ils devront baisser leur vitesse de 130 à 110 km/h sur l'autoroute. Ceux qui sont dans les bureaux vont, quant à eux, devoir privilégier au maximum le télétravail. Il ne s'agit pas d'une obligation. Mais pour les encourager, l'indemnité télétravail va passer de 2,50 euros à 2,88 euros par jour. Autres volets du plan, ils concernent cette fois les entreprises. Les restaurants, les hôtels, les boutiques vont devoir baisser la température du chauffage à 19°C, voire 17°C en cas de tension sur le réseau électrique. Et pour ne plus gaspiller de l'électricité, les magasins vont devoir éteindre leur enseigne entre 1h et 6h du matin. Pour les particuliers, il n'y a pas de mesure contraignante. À la place, un encouragement à privilégier le covoiturage. D'ici peu, chaque personne qui s'inscrit sur une plateforme touchera un bonus de 100 euros. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Alibert, L. Poupon