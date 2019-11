Plan d'urgence pour l'hôpital public : qu'en pensent les professionnels de santé ?

Collectif inter-urgences et inter-hôpitaux, fédération hospitalière de France, AMUF... Les avis sont partagés, mais globalement, le plan d'urgence pour les hôpitaux publics ne convainc pas les personnels soignants. Les mesures ne sont pas suffisantes et n'amélioreront pas immédiatement la prise en charge des patients, le temps d'attente aux urgences ainsi que le manque d'investissements et de personnels disponibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.