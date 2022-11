Plan épargne retraite : pourquoi il séduit les Français ?

En matière de retraite, Pierre fait partie des Français prévoyants. Toute sa vie, cet ancien artisan a mis de l'argent de côté. Actuellement, c'est un complément bien utile à sa pension de 610 euros par mois. A 53 ans, Marinella, commerciale, envisage de placer 100 euros par mois pour sa retraite. Pour les plus jeunes, l'échéance paraît très lointaine. Pourtant, il n'est jamais trop tôt pour s'y préparer. Le dispositif phare semble le Plan épargne retraite. Depuis trois ans, il remplace les anciens plans au nom indigeste : Perp, Perco, Préfon... Le PER est désormais détenu par six millions de Français, de plus en plus jeunes. Comme l'explique Stefan De Quelen, directeur général de "Meilleurtaux Placement" dans le 20H de TF1. Comment expliquer ce succès ? D'abord, il peut être assorti d'un avantage fiscal. Si vous y mettez par exemple 1 000 euros, vous économiserez 110 euros d'impôts. Il est ensuite plus flexible que l'Assurance vie. Vous pouvez aussi changer le montant de vos versements quand vous le souhaitez. En principe, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf en cas d'accident de la vie comme un divorce ou une situation de surendettement. Le plus dur, c'est peut-être de bien choisir son contrat parmi les milliers d'offres disponibles proposées par les banques et les assureurs. TF1 | Reportage H. Despatureaux, F. Le Goïc