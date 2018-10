Plan grand froid : de plus en plus de familles sans logement

En quinze ans, le nombre de familles qui connaissent des problèmes de logement a explosé. Pour ne pas se retrouver à la rue, elles écument les centres d'hébergement financés par le gouvernement, et y restent de plus en plus longtemps. Chaque année, le recours aux hôtels sociaux, pour soulager le système d'hébergement d'urgence, coûte 300 millions d'euros à l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.