Planter des arbres pour freiner le dérèglement climatique

L'Hexagone est plutôt un bon élève. La forêt couvre 31% de la surface du pays en métropole. Elle n'a pas cessé de croître depuis le début du XXe siècle, et le reboisement se poursuit actuellement. En revanche, à l'échelle de la planète, le constat est alarmant. Entre 2010 et 2016, huit millions d'hectares de forêts primaires, l'équivalent du Portugal, ont disparu chaque année.