Plaque commémorative de Xavier Jugelé dégradée : les policiers s'indignent

Ce fut l'une des scènes les plus choquantes filmées samedi 16 mars 2019 sur les Champs-Élysées. La plaque en hommage au policier Xavier Jugelé a été dégradée et taguée par des militants anarchistes. Ce mercredi 20 mars 2019, plusieurs dizaines de policiers, mais aussi des "gilets jaunes" ont salué la mémoire de cet homme tué par un terroriste non loin de là en avril 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.