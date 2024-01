Plaques d'immatriculation : les départements qui ont la cote

C'est un concours non-officiel et sans récompense, si ce n'est un peu de fierté régionale. Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Corse, savez-vous quel sont les départements les plus représentés sur vos plaques d'immatriculation ? Si l'on considère le nombre d'habitants, les deux départements Corse dépassent la Savoie et l'Ariège. Mais pourquoi l'île de beauté est elle plébiscitée ? Réponse ce vendredi matin à Ajaccio. Un automobiliste parisien n'est pas immatriculé 2A par hasard. Le moteur numéro un du choix de la plaque est sentimental. Une dame arbore l'Ardèche, située à 600 kilomètres de son lieu de résidence. À l'inverse, certains départements sont boudés, comme la Loire, l'Aisne, ou la Seine-Saint-Denis. Dans une entreprise qui fabrique jusqu'à 150 000 plaques par an, certains numéros sont imprimés 20 fois moins que d'autres, mais pour quelles raisons ? Enfin, il y a des fautes de goût à éviter, surtout quand on touche aux rivalités régionales. Le changement de plaque d'immatriculation est autorisé, mais vous ne pouvez pas le faire vous-même, faites appel à un professionnel agréé, sinon, c'est 135 euros d'amende. TF1 | Reportage D. Piereschi, N. Pellerin, B. Sisco