Plastic Odyssey, le bateau qui carbure aux déchets plastiques

Cette prouesse technique sera à nouveau réalisée à bord du Plastic Odyssey. Un bateau de 40 mètres qui partira faire un tour du monde durant trois. Il commencera en septembre prochain par la Méditerranée et la côte Ouest de l'Afrique. C'est une incroyable aventure et un extraordinaire défi écologique. Mais comment vont-ils s'y prendre concrètement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.