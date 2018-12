"Plastics Vallée" : à la recherche de produits moins polluants

La "Plastics Vallée" est une grande zone près de Lyon, entre le Jura et les Alpes. Plus de 600 entreprises s'y trouvent, dans un rayon de vingt kilomètres. Elles sont à la recherche de techniques pour rendre les produits en plastique moins polluants. Pour résister à la concurrence étrangère dans un marché mondialisé, ces sociétés françaises misent sur les nouvelles technologies. Leur défi, rendre le plastique intelligent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.