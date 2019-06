Plastique et verre : le retour de la consigne

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le retour des bouteilles consignées. Ce dispositif permet la réutilisation ou le recyclage du verre et du plastique. Il a déjà fait ses preuves en Suède, en Norvège ou encore au Pays-Bas. Et bientôt, lorsqu'on rapportera nos bouteilles ou nos canettes en magasins, on gagnera un peu d'argent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.