Plastique non recyclé : qui va payer la nouvelle taxe européenne ?

Elle devrait toucher les films d'emballage que les entreprises ne savent pas recycler, mais aussi les plastiques ménagers non triés. Une taxe conséquente de 800 euros par tonne. La facture sera donc lourde, car 70% des plastiques ne sont pas recyclés dans notre pays. Le prélèvement commencera au mois de janvier 2021. Mais personne ne sait qui va payer pour l'heure.