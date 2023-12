Plastique recyclé : l'avenir du jouet

Vous n'y échapperez pas, il est partout ! Certains aimeraient bien s'en débarrasser, mais force est de constater que dans une ludothèque de Bourg-en-Bresse, le plastique est incontournable. Trois quarts des jouets achetés dans le pays sont composés de plastique, contre seulement 10% en bois. Mais alors, comment rendre nos jouets moins polluants ? Pourrait-on utiliser plus de plastiques recyclés pour les fabriquer ? Nous allons voir que ce n'est pas si facile qu'il n'y parait. Patrick Galland est un créateur de jeux de construction. Mais il n'a pas d'autres choix que d'utiliser du plastique neuf. La résistance des pièces et leur emboîtement sont moins bons avec des matières recyclées. Mais ce n'est pas la seule explication. Pour le comprendre, direction dans l'usine où Patrick fabrique son jeu. Les barres colorées peuvent être portées à la bouche par les enfants. Il est impossible d'utiliser du plastique récupéré dans les poubelles jaunes, pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons économiques. Mais certains ont trouvé des moyens pour contourner toutes ces contraintes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, J.Y. Mey