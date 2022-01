Plat maison ou plat industriel : comment faire le bon choix ?

Romain est un père de famille qui aime cuisiner. Pas question d'acheter des plats préparés, il fait tout lui-même pour de bonnes raisons. "Le goût et on sait ce qu'il y a dedans", confie-t-il. Ce ne sont pas ses seules motivations. Romain est électricien, sa femme travaille à l'usine. Un tiers de leurs salaires est consacré à l'alimentation. "Si on achetait une pizza, ça coûterait bien plus cher", selon lui. Mais cuisiner, cela demande du temps, une heure par jour pour le chef de famille. Pour ceux qui n'en ont pas, les supermarchés regorgent de plats préparés. "C'est très pratique, je ne sais pas faire la cuisine. C'est un avantage pour moi", confie une senior. "C'est la facilité quand mes enfants sont malades", déclare une jeune maman. Aujourd'hui, ces plats préparés représentent 4% du budget courses de Français. Et les consommateurs sont nombreux à penser qu'ils sont plus chers que la cuisine maison. Des chercheurs ont comparé un par un les prix des plats cuisinés avec l'équivalent des ingrédients nécessaires à leur réalisation. Faire sa soupe maison coûte plus cher que de l'acheter en boîte par exemple, 1,39 euro contre 1,04 euro. TF1 | Reportage L. Palmier, T. Marquez