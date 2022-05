Plats cuisinés : le boom des livraisons à domicile

Le geste est presque devenu un réflexe pour Camille Abiven. Au moins trois fois par semaine, chez elle ou au travail, elle se fait livrer son déjeuner. Après deux années de crise sanitaire, la livraison des plats préparés a donc remplacé le traditionnel restaurant du midi. Aujourd’hui, près d’un Français sur deux s’est déjà fait livrer un repas. Le nombre de commandes a même bondi de 35 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2021. Mais quels plats trouve-t-on dans ces sacs en papier ? Le burger s’invite dans une commande sur trois. Et la facture peut vite grimper. Ces livraisons à répétition ont un coût. Le ticket moyen s’élève à 7,80 euros par personne. Le prix est de plus en plus élevé. En deux ans, le tarif des commandes a progressé de 10 %. Une tendance à la hausse, qui pourrait se poursuivre, car avec l’inflation, le secteur n’est pas à l'abri de nouvelles augmentations. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Gerbelot, M. Derre.