Plats industriels : sont-ils mauvais pour la santé ?

Rares sont ceux qui n'ont pas succombé aux plats cuisinés. Vous avez forcément lu mille fois le slogan : "pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé". Deux études menées à l'échelle européenne confirment que les plats préparés industriellement pourraient être dangereux pour la santé si on en consomme très souvent.