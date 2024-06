Plébiscitée, l'hybride rechargeable dans le viseur de Bruxelles

Pour son anniversaire, David Willequin s'est fait un beau cadeau. C'est un SUV flambant neuf à 37 000 euros, équipé d'un moteur hybride, mi-essence mi-électrique. Il n'a vu que des avantages. En France, les ventes d'hybrides se sont envolées, +34 % l'année dernière, en 2023, grâce aux entreprises qui en achètent une grande partie. C'est en fait une obligation. D'ici 2030, 70 % de leur parc automobile devra être hybride ou électrique. La société Tanguy matériaux a déjà équipé ses commerciaux comme Franck Combeau. Il parcourt environ 200 kilomètres par jour. Il a même été formé. Si elle est mal utilisée, une hybride rechargeable consomme jusqu'à trois fois plus que prévu. C'est la conclusion d'un rapport de la Commission européenne. Un automobiliste l'a aussi constaté. Résultat, le taux d'émission de CO2 indiqué sur les étiquettes de ces véhicules va augmenter. Le malus risque d'être important. Comment expliquer que les hybrides rechargeables consomment autant ? Il y a un moteur thermique et une batterie avec une autonomie de 50 kilomètres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage G. Bertrand, L. Gelabert, R. Cann