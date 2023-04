ENQUÊTE - Armes illégales : pleins feux sur le trafic en France

Des hommes cagoulés, lourdement armés, au cœur des cités à Nice, Cavaillon ou encore Marseille. Intimidations, règlements de comptes, enlèvements, braquages... Des scènes violentes régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux. D'où viennent ces armes ? Qui les possède ? Combien sont détenus illégalement ? Et quelle est la réalité du trafic d'armes à feu en France ? Notre enquête commence sur Internet. Sur les réseaux, certains groupes rassemblent des centaines, voire des milliers de personnes. Des passionnés, mais aussi des extrémistes et des délinquants y échangent des conseils, font des retours d'expérience, et passent des petites annonces. Certains proposent à la vente tout leur arsenal. Du revolver à l'arme de guerre, des armes anciennes aux plus modernes. Un revendeur nous envoie une vidéo pour nous montrer les modèles les plus en vogue. Qui sont les membres de ces groupes ? L'un d'entre eux a accepté de nous rencontrer à condition de rester anonyme. Il a 16 ans et possède deux armes en toute illégalité. Un pistolet et un fusil qu'il a personnalisés. Il dit n'avoir jamais ouvert le feu sur quelqu'un. Ses armes, il s'en servirait uniquement lors de sessions clandestines de tir sportif avec d'autres amateurs de calibres. Il risque pourtant jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Originaire d'une cité, il achète sa première arme il y a an, pour se défendre dit-il. Ses armes, il se les procure grâce à un revendeur qu'il contacte sur messagerie cryptée. La transaction se fait ensuite en mains propres dans un endroit discret. Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Merle, P. Lormant