Plongée dans la source de la Douix en Bourgogne

La source de la Douix se trouve au pied d'un à-pic. L'entrée est une grotte en partie immergée par une eau douce à 11°C. Cette résurgence a été découverte il y a 60 ans. Lampe frontale, baudrier et casque, une de nos équipes l'a explorée. L'immersion commence par un entonnoir plongé dans le noir.