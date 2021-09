Plongée dans le Dean's Blue Hole aux Bahamas

Ce trou fait 202 mètres de profondeur. L'eau y est claire et la visibilité étonnante. Il est protégé par des falaises abruptes. Le vent ne l'atteint pas, ni les vagues. Seul un bras de mer le relie à l'Atlantique. C'est le paradis des apnéistes. Le Blue Hole des Bahamas est un lieu naturel où les rêves se mêlent parfois à la réalité. Comme l'explique Stéphane Tourreau, vice-champion du monde et membre de l'équipe de France d'apnée, contrairement à la pleine mer, c'est assez cloisonné beaucoup plus sombre. Le champion du monde d'apnée, Davide Carrera, le décrit comme un lieu mystique et chamanique qui représente un peu le ventre de la mer. Alice Modolo, la première Française à être descendue à 100 mètres de profondeur, parle de la grotte en la comparant à "une autre dimension". Le Dean's Blue Hole s'est formé durant l'ère glaciaire. Ce trou a été creusé alors que la mer était à un niveau bien plus bas qu'aujourd'hui. La roche calcaire a été érodée durant 40 millions d'années par le ruissellement de l'eau de pluie. Et de nos jours, la mer a tout rempli.