Plongée dans les mystères d'un lac souterrain

La grotte de Thaïs est un univers minéral, un environnement invisible avec un lac souterrain exploré pour la première fois en 1957. Ce milieu ne laisse aucune chance à l'imprévu et l'inattention. Seuls les plongeurs les plus aguerris pénètrent dans les siphons. Ils estiment qu'il existe cinq à dix kilomètres de galeries encore non explorées et autant de mystères à découvrir.