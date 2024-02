Plongée dans une eau à 8 °C : les pêcheurs de Saint-Jacques

Aux premières lueurs du jour, embarquement immédiat pour des pêcheurs-plongeurs, déjà équipés de leurs épaisses combinaisons. À 20 mètres sous l'eau, ces artisans des mers prélèvent les précieuses coquilles une par une sur les fonds sableux, jusqu'à remplir leur premier sac. Cette méthode douce, vient compléter la pêche classique, pratiquée par les chalutiers. Manu, Baptiste, et Michaël Villars, patron pêcheur-plongeur de La Valentine, font partie des rares pêcheurs-plongeurs de coquille Saint-Jacques. Une pêche née il y a une vingtaine d'années, et qui compte seulement 17 navires en France, tous en Bretagne. C'est aussi une pêche très réglementée, avec des horaires à la minute près. Le produit se vend en moyenne 30 % plus cher que la coquille de drague, mais très prisé par les restaurateurs du "Le Balthazar", à Paimpol. Pour leur plat "carpaccio", la cuisson est aussi chronométrée. En salle, les clients se régalent. La coquille Saint-Jacques est issue d'une pêche durable, et est un symbole de la baie de Saint-Brieuc. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens