Plongée dans les entrailles d’une future centrale électrique  

De l'extérieur, le chantier ne semble pas particulièrement impressionnant. Et pourtant. A l'intérieur de la montagne les travaux sont titanesques. Un convoi spécial permet d'accéder à la galerie de 5 mètres de diamètre destinée à devenir, à terme, une rivière souterraine. Et la future centrale qu'elle servira sera elle aussi sous terre. Aujourd'hui en construction, cette usine a pour vocation de remplacer les 5 barrages et 6 centrales hydroélectriques installées actuellement sur la Romanche.