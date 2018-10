Plongée dans les trésors du marais de Lavours

Rares sont les promeneurs à s'aventurer là où la nature reprend ses droits. Il existe plus de 200 résurgences dans un rayon de trois kilomètres du marais de Lavours, et toutes n'ont pas encore été recensées. Ces sources alimentent la rivière de l'Ain, avant de se jeter dans le Rhône. Elles ne sont jamais obstruées. Ce patrimoine souterrain exceptionnel pourrait être reconnu en espace naturel sensible dans quelques années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.