Pluie de réactions pour la disparition de Diego Maradona, prodige du football argentin

"C'est un mauvais rêve, un cauchemar, une tragédie", "On perd tous une partie de notre histoire. Je suis totalement en état de choc"... Les Argentins pleurent leur dieu. Lors de sa dernière hospitalisation, ils étaient des centaines devant l'hôpital. Vingt-trois ans après son dernier match, Diego Maradona ne laisse personne indifférent. De Buenos Aires à Paris, plus qu'un joueur, c'est une icône planétaire qui s'est éteinte cet après-midi. "C'est triste. C'est une légende de foot. Toute ma jeunesse, Maradona, Pelé, ce sont des gens qui ont marqué le siècle", nous a confié un Français. "C'est vraiment une idole. Je n'ai pas grandi dans son époque, mais j'ai pu voir des ses vidéos et c'était vraiment impressionnant", s'est exprimé un autre. Personne n'a oublié Diego Maradona. Ses adversaires, eux, se souviennent de son talent, mais pas seulement. "C'est un dieu, c'est quelqu'un qui a toujours été aimé, apprécié, et qui restera à jamais", selon Luis Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France. "Il était attachant parce qu'il avait ce côté naturel", se rappelle également l'ex-joueur des Bleus Alain Giresse. Dans quelques jours, l'Argentine enterrera son fils le plus célèbre. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Dès l'annonce du décès, l'illustre footballeur Pelé lui a aussi rendu hommage. "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami (...) J'espère qu'un jour nous pourront jouer de nouveau au football au paradis", a-t-il déclaré.